Полицейский рассказал, как задержал стрелявшего в МФЦ

Стрелка в МФЦ задержал инспектор ОВМ ОМВД России по Рязанскому району Москвы Георгий Домолаев. Он рассказал, что страха не было, а в голове была только одна мысль: все сделать четко.

Во время начавшейся стрельбы Домолаев находился на рабочем месте в правом крыле административного здания МФЦ, на первом этаже. Он вышел в коридор, услышав выстрелы и сработавшую сигнализацию, рассказал полицейский РЕН ТВ.

Он увидел мужчину в оранжевой крутке, который быстрым шагом направлялся к выходу. Оценив ситуацию, полицейский решил задержать его.

«Выбежав за ним на улицу, я повалил его на землю, применив боевые приемы борьбы. В этот момент увидел пистолет и нож, находящиеся при нем. Злоумышленник пытался воспользоваться имеющимся оружием, однако я, применив физическую силу, пресек его попытки», — рассказал полицейский.

Глазов пытался при задержании воспользоваться оружием. Пистолет у него был за поясом, а нож — в чехле. Домолаев отметил, что события развивались очень быстро. Он смог пресечь все попытки оказать сопротивление.

По словам Домолаева, пока он удерживал подозреваемого, очевидцы вызвали полицию. Кроме того, один из них стал помогать удерживать Глазова. Полиция прибыла на место быстро.

Домолаев признался, что во время задержания страха не было, а в голове крутилась лишь одна мысль: сделать все четко.