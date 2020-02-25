Полицейский ранил пассажирку такси в Ростове

Ростовский сотрудник ДПС открыл стрельбу на дороге во время конфликта с водителем такси. Он ранил 17-летнюю пассажирку.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное МВД, полицейский, управляя своим автомобилем, вступил в конфликт с водителем такси. В процессе выяснения отношений сотрудник правоохранительных органов открыл огонь из служебного оружия, одна из пуль рикошетом попала в девушку. Сотрудник полиции отказался от медосвидетельствования.

Сейчас он отстранен от исполнения служебных обязанностей, в дальнейшем его уволят.

По факту инцидента организована проверка.

«Если его вина подтвердится, он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили в МВД.

Ранее в Москве автоинспекторы провели рейд по такси в аэропорту Шереметьево. Они выявили нарушения в работе водителей.