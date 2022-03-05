Полицейский ранил дебошира с топором, который не хотел отдавать комиссии по делам несовершеннолетних свою падчерицу

В Идринском районе Красноярского края участковый полиции ранил мужчину, который оказывал сопротивление с помощью топора. Мужчина не хотел отдавать комиссии по делам несовершеннолетних 13-летнюю падчерицу. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, полицейские пришли изымать ребенка из семьи, поскольку тот содержался в плохих условиях. В доме было грязно, продукты питания отсутствовали. Мужчине не понравилось, что его падчерицу планируют передать законному отцу, поэтому он схватился за топор и стал угрожать правоохранителю. На просьбы успокоится он не реагировал, тогда пуля попала дебоширу в ногу.

Пострадавшего увезли в больницу и оказали ему помощь. Он будет привлечен к ответственности за применение насилия против представителя власти. Уточняется, что в момент визита полиции мать девочки отсутствовала.