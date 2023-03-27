Общество 27 марта 2023, 12:47 Полицейский из Подмосковья экстренно доставил ребенка в больницу Представитель МВД Волк: полицейский в Истре экстренно доставил ребенка в больницу

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Сотрудник полиции помог быстро доставить ребенка в больницу в Истре. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова появились на официальном сайте ведомстве.

«Участковый уполномоченный полиции ОМВД по городскому округу Истра капитан полиции Максим Бормотов помог доставить в больницу двухлетнюю девочку, которой срочно требовалась медицинская помощь», — рассказала она.

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Полицейский ехал на своей машине по Школьному проезду в Дедовске и увидел, как навстречу бежит плачущая женщина с ребенком на руках. Местная жительница объяснила, что девочка потеряла сознание и стала задыхаться.

Сотрудник МВД посадил их своей автомобиль и доставил в больницу. Врачи оказали ребенку помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает. Семья маленькой пациентки выразила благодарность Бормотову за своевременно оказанную помощь и отзывчивость. Участковый, после того как девочку выписали из медицинского учреждения, навестил ее и вручил подарок.