Общество 31 января 2023, 22:10 Полицейских задержали за гибель мужчины в автозаке E1.RU: двух полицейских задержали на Урале за гибель мужчины в автозаке от перелома шеи Pxhere

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Двоих полицейских задержали в Нижнем Тагиле из-за гибели мужчины в автозаке от перелома шеи. Об этом сообщил E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сотрудникам полиции предъявили обвинения в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

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«В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Личности обвиняемых пока не разглашаются, чтобы не было травли», — сообщил собеседник издания.

В конце декабря на Замоскворецкой набережной обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. В столичной прокуратуре сообщили, что правоохранители задержали предполагаемого убийцу. Как отмечали СМИ, погибший был сотрудником МАДИ. В момент гибели мужчина фотографировал припаркованные автомобили недалеко от парящего моста в Зарядье.

Как предполагается, в этот момент к сотруднику подошел прохожий, между ними случился конфликт, после чего молодой человек нанес противнику 16 ударов ножом. Сотрудники столичной Росгвардии установили и задержали предполагаемого преступника, им оказался 28-летний молодой человек.