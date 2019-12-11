  • Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

    11 декабря 2019, 12:05

    Наза Салех Захи

    Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двух своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги. Такое наказание они получили за то, что решили разыграть коллег.

    Двое дежурных, Антон Коваленко и Андрей Ковальчук, прислали в одно из территориальных отделений МВД Калининграда требование, якобы подписанное их начальником, украсить перед Новым годом кабинеты бумажными снежинками.

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    «В преддверии празднования Нового года 2020 для поднятия настроения личного состава требую: поручить руководителям дежурных частей провести украшение дежурной части снежинками из бумаги с расчетом две снежинки на один лист А4. Не менее пяти листов. Отчет о результатах проделанной работы предоставить в тыл УМВД до 17:00 12.12.2019 с приложением фотографий», — говорилось в тексте, который опубликовало сообщество «Омбудсмен полиции» в социальной сети в «ВКонтакте».

    В отделении документ получили. Один из сотрудников поверил, что он настоящий, и вырезал снежинки. Когда выяснялось, что его разыграли, сотрудник полиции посмеялся и опубликовал фейковый документ в группе сослуживцев в Vibеr. В итоге «требование» стало вирусным.

    О розыгрыше узнал и полковник Андрей Сицский. Однако он тоже, по-видимому, с юмором отнесся к случившемуся, потому что заставил провинившихся вырезать снежинки и провел с ними беседу. Видео наказания оказалось в Сети.

    «Вы на все МВД должны нарезать снежинок. Давайте, для Красноярска, для Сахалина, для Свердловска (Екатеринбурга), для Саратова… для МВД, для ФСБ, для прокуратуры. Кто только ни увидел наше письмо», — сказал Сицский, пока Коваленко и Ковальчук вырезали снежинки.