Полицейских проверят после самоубийства пенсионера в Кабардино-Балкарии. До этого они нашли у него на участке коноплю

85-летний житель города Нарткале в Кабардино-Балкарии покончил с собой после того, как у него на участке нашли более 800 граммов дикорастущей конопли. Против него возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ, и пенсионер решил свести счеты с жизнью. Теперь руководство отдела МВД России по Урванскому району проверят.

«Министром внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике Василием Павловым в отношении руководства отдела МВД России по Урванскому району назначена служебная проверка», — сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону. Ранее в местной полиции сообщили, что 13 августа наркополицейские нашли на участке жителя Урванского района «вещество растительного происхождения со специфическим запахом». Сам мужчина пояснил, что это сухая дикорастущая конопля, которая росла у него на огороде. В сообщении пресс-службы регионального главка от 15 августа говорится, что мужчина хранил высушенные листья «для личного потребления без цели сбыта». Против него возбудили уголовное дело.