Полицейских обязали вакцинироваться для повышения по службе

Рассчитывающих на повышение и премии сотрудников полиции обязали пройти вакцинацию от коронавируса. Документ о необходимости делать прививку подписал глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних шести месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв», — привело РИА «Новости» цитату из документа.

Для получения премии правоохранители также обязаны сделать прививку. Еще вакцинация будет влиять на вопрос о летних отпусках и отдыхе за границей. В документе поясняется, что отсутствие прививок от ковида негативно сказывается на выполнении служебных обязанностей.

Кроме ограничений, для полицейских предусмотрели и поощрительные меры. После каждого этапа вакцинации правоохранителям будут предоставлять дополнительный выходной.

Всего в России полную вакцинацию от коронавируса прошли более 79 миллионов человек. Первую прививку сделали свыше 83 миллионов жителей страны.