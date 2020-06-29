Полицейских обязали говорить родным о госпитализации задержанных

Российских полицейских обязали рассказывать родным задержанного гражданина о его госпитализации в течение 24 часов. В тот же срок правоохранители должны сообщить семье об оказании первой помощи задержанному.

Такое постановление выпустило правительство России. Оно опубликовано на портале нормативно-правовых актов. Изменения внесли в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ.

«Сведения об оказании задержанному лицу первой помощи или о его направлении в медицинскую организацию сообщаются сотрудниками полиции близкому родственнику или близкому лицу задержанного в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию», — сказано в тексте документа.

В российском законодательстве не было такой нормы — правоохранители не были обязаны сообщать родным и близким задержанного о том, что его госпитализировали или оказали ему первую помощь.

В апреле на портале нормативно-правовых актов появилось постановление, которое обязало правоохранителей исключить из речи матерные высказывания. Кроме того, документ постановил, что сотрудники полиции должны излагать свои мысли точно и доходчиво.