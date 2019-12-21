Полицейских арестовали в Бурятии за убийство девушек 17 лет назад

В августе 2002 года в местности «Клюквенная падь» Кабанского района были найдены тела девушек 17 и 18 лет, которые получили травмы головы. Правоохранители возбудили уголовное дело, но преступление тогда так и не раскрыли.

По версии следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два тогда еще милиционера и знакомые им девушки приехали в «Клюквенную падь». Это место находится в четырех километрах от автодороги «Иркутск — Чита». Там компания выпивала. Во время застолья пьяные милиционеры и девушки поссорились, стражи порядка топором ударили своих оппоненток.

Спустя 17 лет преступление раскрыли сотрудники следственного отделения, недавно образованного в отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии. Специалисты обратили внимание на некоторые, на первый взгляд, незначительные детали. Эти зацепки позволили им выйти на след подозреваемых. Один из них до сих пор работает в полиции, а другой ушел из органов внутренних дел и трудится на местном предприятии в службе безопасности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление». Подозреваемые арестованы. Проверяются версии о причастности к преступлению еще нескольких полицейских.