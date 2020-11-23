Полицейские закрыли цех по производству опасного для жизни антисептика в Свердловской области

«Исследование показало, что в антисептике обнаружен метанол в количестве 63%, что является недопустимым. Средство для обработки рук представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Кроме того, полиция выяснила, что данная продукция с сомнительным качеством поставлялась в Республику Саха (Якутия), где, как известно, недавно отравились похожим веществом семь человек», — сообщили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 5740 литров антисептика, 3000 литров изопропилового спирта, 12 000 литров растворителя, этикетки и тару. Образцы антисептика и его ингредиенты направили в Роспотребнадзор на экспертизу.

Производство организовал житель Екатеринбурга. Антисептик с метанолом разливали там с апреля 2020 года. Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении дела.