Полицейские задержали запершую своих детей в квартире жительницу Приангарья

Правоохранители задержали 32-летнюю жительницу поселка Осиновка, которая заперла четверых детей в квартире и исчезла на несколько дней. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По данным ведомства, женщину нашли накануне вечером. После допроса ее отправили в изолятор временного содержания. В отделении полиции нерадивая мать вела себя дерзко.

«Вы мне никто, чтоб я перед вами [отчитывалась]. Я буду перед детьми своими оправдываться — я их заберу, закодируюсь и все», — заявила женщина в ответ на вопрос, почему она так поступила.

Накануне соседка семьи сообщила в полицию о том, что мать заперла в квартире четверых детей и исчезла. Еду им передавали на спущенной из окна веревке. Полицейские вызвали спасателей, которые достали детей из окна и опустили на землю по пожарной лестнице. В пресс-службе регионального управления СК уточнили, что против задержанной женщины завели уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».