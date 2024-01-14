Общество 14 января 2024, 23:37 Полицейские задержали Екатерину Дунцову и проверили ее на наркотики Baza: полиция Тверской области проверила Екатерину Дунцову на наркотики РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полиция задержала не ставшую кандидатом в президенты Екатерину Дунцову в Тверской области. Политика проверили на наркотики и позже отпустили, сообщил Telegram-канал Baza.

Дунцова ехала на автомобиле с собрания своей политической партии «Рассвет». В дороге у нее перестал работать навигатор, и она остановилась на обочине, где к ней подошли правоохранители. Они рассказали, что там, где она находится, обычно распространяют закладки.

Реклама

«Я просто оказалась не в том месте, не в то время. Тест на наркотики дал отрицательный результат, меня уже отпустили», — сообщила Дунцова.

Ранее женщина была депутатом Ржевской городской думы в Тверской области. Она подала документы в ЦИК для регистрации инициативной группы избирателей, чтобы участвовать в выборах президента России.

Дунцова баллотировалась с подачи Михаила Ходорковского* и планировала «сделать Россию привлекательной и комфортной для жизни», а также завершить спецоперацию. После проверки документов ЦИК не допустил женщину до участия в выборах.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.