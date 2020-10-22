Полицейские за ноги выволокли буйного пассажира из московского метро. Видео

Полицейские задержали буйного пассажира в столичном метро. Мужчина вел себя агрессивно и неадекватно, а также отказывался выполнять требования правоохранителей.

В Сети появился ролик, на котором несколько полицейских за ноги волокли за собой мужчину по станции столичного метрополитена. Он кричал, вырывался и пинался, несмотря на скованные за спиной руки. Дебоширу удалось повалить на пол одного из сотрудников.

В пылу борьбы у мужчины даже слетел кроссовок — один из правоохранителей захватил его с собой, когда дебошира наконец смогли унести к эскалатору. При этом на кадрах видно, как в один момент он врезался плечом и головой в угол стены — сотрудники никак на это не отреагировали.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене рассказали «360», что информация о хулиганских действиях мужчины поступила к правоохранителям около 15:00. Граждане пожаловались на действия одного из пассажиров в вагоне поезда, который ехал по Сокольнической линии в районе станции «Охотный ряд».

В столичном метрополитене задержан мужчина за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции

«Гражданин вел себя агрессивно и неадекватно по отношению к пассажирам, провоцировал конфликт. На неоднократные требования прибывших полицейских о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал, оказывал активное сопротивление», — пояснил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

В ведомстве отметили, что сотрудники были вынуждены применить физическую силу, чтобы доставить дебошира в территориальное подразделение органа внутренних дел. Там на него составили административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Кроме того, правоохранители направили в следственные органы материалы, которые содержат признаки преступления по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Дебоширу может грозить до 10 лет лишения свободы.