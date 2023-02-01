Общество 01 февраля 2023, 15:52 Полицейские Владивостока вернули жителю Хабаровска сумку с крупной суммой денег, забытую на вокзале

Читать 360tv в

Во Владивостоке полицейские вернули жителю Хабаровска сумку с личными вещами и крупной суммой денег, которую он забыл на железнодорожном вокзале. Об этом написал сайт vostokmedia.com со ссылкой на УТ МВД ПО ДФО.

Мужчина рассказал, что во время ожидания поезда решил зайти перекусить, а про сумку забыл. Помимо денег, в сумке находились паспорт и другие документы.

Реклама

Хабаровчанин поблагодарил стражей правопорядка за помощь.