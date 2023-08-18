18 августа 2023, 18:30
Полицейские вернули двум жительницам Москвы похищенные вещи
МВД: участковые вернули двум жительницам Москвы похищенные сумки и вещи
Полицейские вернули двум жительницам Москвы похищенные у них вещи. Об этом рассказала пресс-служба МВД.
В ведомстве уточнили, что одна из женщин забыла сумочку на лавочке во дворе дома на Бескудниковском бульваре. Когда она вспомнила о ней и вернулась, то обнаружила, что из нее пропали наушники и более шести тысяч рублей.
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Вторая пострадавшая не заметила, как ушла после ужина в кафе без своей сумки, в которой были документы и наушники. По возвращении она также не смогла найти оставленные вещи.
По первому случаю задержали 18-летнего молодого человека, а по второму — 38-летнего приезжего. Оба стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее двух мужчин задержали в Москве после кражи из грузовика косметики и лекарств.
МВД РФ
Москва 2023
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