Общество 15 декабря 2023, 12:16 Полицейские в Пермском крае помогли замерзающему дальнобойщику из Ирана

Читать 360tv в

Пермские полицейские помогли водителю из Ирана, замерзавшему на трассе. У мужчины сломался автомобиль, и он вынужден был греться в другом грузовике, также остановившемся для помощи ему. Сотрудники Госавтоинспекции доставили иранца в местную мечеть. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

Грузовик, стоявший «частично за пределами проезжей части» на 128-м километре трассы Пермь — Екатеринбург, привлек внимание лейтенантов полиции Алексея Суслова и Натальи Булатовой при патрулировании. Госавтоинспекторы сочли, что ситуация представляет опасность для других участников движения. Присмотревшись, инспекторы увидели, что стекла машины заиндевели.

Реклама

Как оказалось, транспорт сломался, а его водитель не мог уехать. Замерзающий водитель не говорил по-русски и мог общаться только на родном языке, что осложнило контакт. Разобравшись в ситуации, инспекторы отвезли мужчину в больницу для осмотра. После того как стало ясно, что его жизни ничто не угрожает, они доставили его в мечеть.

Ранее сотрудники ГИБДД в Москве спасли четырехмесячного ребенка, потерявшего сознание. Они отвезли мальчика с родителями в больницу на служебном транспорте. Его жизни ничто не угрожает.