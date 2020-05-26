Полицейские устроили проверку на рынке «Фуд Сити». Фото

Сотрудники полиции и ОМОН устроили проверку на оптовом рынке «Фуд Сити». В компании назвали мероприятие плановым и заверили, что оно никак не повлияло на работу рынка.

«Администрация оптово-розничного продовольственного центра „Фуд Сити“ подтверждает информацию о том, что <…> правоохранительные органы провели плановое мероприятия на территории ОРПЦ „Фуд Сити“», — сообщили «360» в организации.

В пресс-службе добавили, что компания всегда содействует правоохранительным органам. Во время проверки полиции обеспечили свободный доступ во все помещения, в том числе и в сданные в субаренду торговцам.

«Плановые мероприятиям правоохранительных органов не повлекли изменений в работе. ОРПЦ „Фуд Сити“ работает в штатном режиме», — заверили в компании.

Источник фото: ОРПЦ «Фуд Сити»

Ранее в соцсетях появились сообщения, что вход и выход с рынка перекрыли сотрудники полиции и ОМОН. В середине мая продавцы устроили у «Фуд Сити» митинг. Они требовали снижения стоимости аренды. В свою очередь, администрация рынка заявляла, что причиной недовольства стала нехватка торговых мест, число которых сократили из-за коронавируса. В компании заверили, что конфликт с арендаторами удалось исчерпать.