Полицейские устроили проверку на рынке «Фуд Сити». Фото
«Администрация оптово-розничного продовольственного центра „Фуд Сити“ подтверждает информацию о том, что <…> правоохранительные органы провели плановое мероприятия на территории ОРПЦ „Фуд Сити“», — сообщили «360» в организации.
В пресс-службе добавили, что компания всегда содействует правоохранительным органам. Во время проверки полиции обеспечили свободный доступ во все помещения, в том числе и в сданные в субаренду торговцам.
«Плановые мероприятиям правоохранительных органов не повлекли изменений в работе. ОРПЦ „Фуд Сити“ работает в штатном режиме», — заверили в компании.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что вход и выход с рынка перекрыли сотрудники полиции и ОМОН. В середине мая продавцы устроили у «Фуд Сити» митинг. Они требовали снижения стоимости аренды. В свою очередь, администрация рынка заявляла, что причиной недовольства стала нехватка торговых мест, число которых сократили из-за коронавируса. В компании заверили, что конфликт с арендаторами удалось исчерпать.