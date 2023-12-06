Общество 06 декабря 2023, 18:28 Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Ленобласти

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Сотрудники полиции Ленинградской области устроили погоню за пьяным водителем. Правоохранители задержали нарушителя в Подпорожье, сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и области.

По предварительным данным, вечером 5 декабря инспекторы ГИБДД хотели остановить иномарку для проверки документов, однако водитель попытался быстрее уехать. Во время преследования сотрудники применили табельное оружие.

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Отмечается, что в отношении пьяного нарушителя составили четыре административных протокола.