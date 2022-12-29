Общество 29 декабря 2022, 16:48 Полицейские сопроводили машину с беременной до роддома в Волгограде

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Два автоинспектора отреагировали на просьбу мужчины сопроводить его машину, в которой находилась беременная жена, и помогли без пробок добраться до городского роддома в Волгограде. Об этом сообщили «Новости Волгограда».

Супруги самостоятельно добирались из города Котельниково до родильного дома в Волгограде. В какой-то момент у женщины начались схватки, ситуация осложнялась затрудненным движением на дорогах.

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Благодаря отклику сотрудников дорожной полиции роженицу быстро доставили до медучреждения, где она вскоре родила сына.

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