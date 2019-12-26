Полицейские собрали гигантскую елку из машин в Челябинске

Видео с поздравлением опубликовано на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».

По сюжету Дед Мороз спешит поздравить челябинцев с Новым годом, но его конь заболел и он рискует не успеть на праздник. На помощь приходят полицейские — они отвозят Деда Мороза на патрульных машинах в полицейскую академию. В конце видео около двадцати полицейских машин выстраиваются в большую елку, которая мигает проблесковыми маячками.