Полицейские собрали гигантскую елку из машин в Челябинске
Челябинские полицейские собрали огромную елку из автомобилей. Таким образом они поздравили всех с наступающим Новым годом, сообщило ИА «URA.RU».
Видео с поздравлением опубликовано на официальной странице ведомства во «ВКонтакте».
По сюжету Дед Мороз спешит поздравить челябинцев с Новым годом, но его конь заболел и он рискует не успеть на праздник. На помощь приходят полицейские — они отвозят Деда Мороза на патрульных машинах в полицейскую академию. В конце видео около двадцати полицейских машин выстраиваются в большую елку, которая мигает проблесковыми маячками.