Полицейские собаки из Сургута стали героями фильма о мошенниках
Сотрудники сургутской полиции подготовили многосерийный триллер для борьбы с мошенничеством. Важными героями фильма стали собаки. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.
«Обычные пресс-релизы уже не вызывали никакого отклика у населения. Поэтому мы решили снять серию роликов про разные преступные схемы, где главную роль исполнили бы собаки кинологической службы», — заметили в пресс-службе.
Городская полиция публикует видеоролики на официальной странице в социальной сети. В первом эпизоде снялась овчарка и набрала уже более 80 тысяч просмотров. Теперь зрители ждут выхода второй серии.
«Мы планируем и впредь использовать подобные форматы для информирования жителях о тех или иных преступлениях, потому что видим интерес к такому контенту», — пояснили в пресс-службе.