Полицейские собаки из Сургута стали героями фильма о мошенниках

«Обычные пресс-релизы уже не вызывали никакого отклика у населения. Поэтому мы решили снять серию роликов про разные преступные схемы, где главную роль исполнили бы собаки кинологической службы», — заметили в пресс-службе.

Городская полиция публикует видеоролики на официальной странице в социальной сети. В первом эпизоде снялась овчарка и набрала уже более 80 тысяч просмотров. Теперь зрители ждут выхода второй серии.

«Мы планируем и впредь использовать подобные форматы для информирования жителях о тех или иных преступлениях, потому что видим интерес к такому контенту», — пояснили в пресс-службе.