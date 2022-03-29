Полицейские сняли с крыши дома в Петербурге местного жителя

В Санкт-Петербурге правоохранители спасли местного жителя от падения с крыши пятиэтажного дома. Мужчина находился на улице Андреевской во Фрунзенском районе, написали «Невские новости».

Как уточнили в региональной пресс-службе ГУ МВД России, женщина, увидев в парадной мужчину в неадекватном состоянии, вызвала полицию. До приезда стражей порядка мужчина успел перебраться на крышу.

Прибывшие на указанное место сержанты схватили мужчину и оттащили его в безопасное место. Мужчина в состоянии наркотического опьянения был передан медикам, а затем на него составили административный протокол.