Полицейские смогли остановить автонарушителя из Выборга, стреляя по колесам

На 104 километре трассы «Скандинавия» сотрудники ДПС попытались остановить водителя автомобиля Toyota Corolla, который выехал на встречную полосу, однако тот на требование полицейских не среагировал. Стражам порядка пришлось применить оружие, написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инспектор ДПС несколькими выстрелами пробил колесо иномарки. Водитель Toyota потерял управление и влетел в снежный вал.

После остановки мужчину задержали. Инспекторы выяснили, что нарушитель ранее был лишен водительских прав за отказ от медосвидетельствования. Во время допроса у него обнаружили признаки наркотического опьянения, однако от проведения теста он снова отказался.

На нарушителя составили девять административных протоколов. По факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения завели уголовное дело.