Полицейские разогнали вечеринку подростков в Башкирии

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции в Башкирии нельзя проводить массовые мероприятия. Однако молодежь решила устроить вечеринку с большим количеством людей в парке Гагарина. На нее пришли около 100 человек.

Отмечается, что организатор мероприятия — 17-летний местный житель. Пришедшим на вечеринку было от 14 до 18 лет.

Полицейские задержали организатора. Те, кто не успел убежать, писали объяснительные.