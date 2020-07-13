Полицейские разогнали вечеринку подростков в Башкирии
В Стерлитамаке (Башкирия) сотрудники полиции разогнала вечеринку подростков, которая проходила на улице. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции в Башкирии нельзя проводить массовые мероприятия. Однако молодежь решила устроить вечеринку с большим количеством людей в парке Гагарина. На нее пришли около 100 человек.
Отмечается, что организатор мероприятия — 17-летний местный житель. Пришедшим на вечеринку было от 14 до 18 лет.
Полицейские задержали организатора. Те, кто не успел убежать, писали объяснительные.