Полицейские разогнали рок-фестиваль в Челябинске из-за салюта

Рок-фестиваль «Уральский рубеж» в Челябинске сорвали полицейские, которые нагрянули на площадку и потребовали свернуть мероприятие из-за фейерверка по случаю Дня города. Об этом организаторы фестиваля сообщили на странице в соцсети «ВКонтакте».

Силовики не предъявляли никаких постановлений, мотивируя свои требования тем, что вся территория около площадки «НеРынок», где проводился концерт, из-за близости фейерверка салюта должна быть оцеплена до 00:00. Салют планировался в 22:00, а фестиваль потребовали прекратить в 20:00.

Организаторы назвали это «беспределом». Десятки музыкантов со всей России так и не смогли выступить.

Адвокат Сергей Казначеев, который тоже был на «Уральском рубеже», рассказал сайту kp.ru, что сотрудники полиции приходили и в первый день фестиваля. Тогда они интересовались, торгуют ли на концерте алкоголем, и ведется ли какая-то торговля вообще. Вопросов у них не возникло, и они ушли.

Казначеев отметил, что ни одного документа о запрете фестиваля стражи порядка не предъявляли. По его словам, мероприятие проходило на частной территории, поэтому организаторы не должны были ничего согласовывать с местными властями.

В конце августа в Тверской области сорвался фестиваль, на котором должен был выступить лидер Rаmmstеin Тилль Линдеманн. Тогда выступление тоже отменили по требованию полиции.