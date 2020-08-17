Полицейские получили ранения во время столкновений с экоактивистами в Башкирии

Полицейским пришлось вмешаться в столкновение между экоактивистами и коллективом Башкирской содовой компании на шихане Куштау. Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Как рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, нападение на полицейских будет «предметом серьезного уголовного разбирательства».

«Столкновения привели к тому, что пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел. Это недопустимо, безусловно. То, что касается нападения на сотрудников органов внутренних дел, будет предметом серьезного уголовного разбирательства», — приводит РИА «Новости» слова Хабирова.

Руководитель региона попросил местный Минздрав оказать помощь всем, кто пострадал в конфликте.

Ранее власти республики разрешили Башкирской содовой компании разрабатывать шиханы Куштау, чтобы без работы не осталась тысяча жителей в Стерлитамаке. Местные активисты и экологи пришли с протестами к подножию горы, которую собрались «срезать», чтобы добывать на этом месте известь.