Полицейские получили ранения во время столкновений с экоактивистами в Башкирии
Как рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, нападение на полицейских будет «предметом серьезного уголовного разбирательства».
«Столкновения привели к тому, что пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел. Это недопустимо, безусловно. То, что касается нападения на сотрудников органов внутренних дел, будет предметом серьезного уголовного разбирательства», — приводит РИА «Новости» слова Хабирова.
Руководитель региона попросил местный Минздрав оказать помощь всем, кто пострадал в конфликте.
Ранее власти республики разрешили Башкирской содовой компании разрабатывать шиханы Куштау, чтобы без работы не осталась тысяча жителей в Стерлитамаке. Местные активисты и экологи пришли с протестами к подножию горы, которую собрались «срезать», чтобы добывать на этом месте известь.