Полицейские патрули усилят на майские праздники в Москве и области

Жителям Москвы и Подмосковья не удастся расслабиться на майских праздниках из-за угрозы распространения коронавируса. За тем, чтобы они не нарушали ограничительные меры, особенно внимательно будет следить полиция.

Об усилении патрулей в Московской области рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ожидается, что в регион прибудут 3-3,5 миллиона людей на майские праздники. Уже сейчас зафиксировано 1,5-2 миллиона.

«Будут усиленные бригады патрулирования. Я прошу еще раз всех не расслабляться — это было бы глупостью, и соблюдать все правила», — сказал Воробьев в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

О том, что москвичей и жителей Подмосковья будут тщательнее проверять полиция и Росгвардия также сообщил ТАСС, сославшись на источник в правоохранительных органах.

«Полицейские и росгвардейцы усилят контроль за нарушителями самоизоляции и социальной дистанции во время майских праздников в Москве и Московской области», — заявил собеседник агентства.

Особое внимание уделят ситуации в лесах или близ водоемов. Ведь именно туда могут пойти несознательные люди. Источник добавил, что в первые дни мая сотрудники полиции и Росгвардии будет тщательнее проверять цифровые пропуска.

В Москве и области с конца марта действуют ограничительные меры. Люди должны оставаться дома. Они могут выйти на улицу для похода в магазин или аптеку, прогулки с собакой или по неотложным делам. Всем, кто выезжает на общественном или личном транспорте, нужно иметь при себе электронный пропуск. Режим самоизоляции в регионе будет действовать до 11 мая.

Власти просят россиян соблюдать ограничительные меры на майские. Ведь этот период времени может стать решающим в борьбе с коронавирусом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если на праздниках не будет соблюдаться дисциплина, то страну может ждать рост заболеваемости.