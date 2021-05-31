Полицейские не стали задерживать владельца батута в Барнауле, из-за которого пострадали дети

В Барнауле полицейские допросили владельца батута, который взлетел и лопнул, когда на нем были дети. Однако пока предпринимателя задерживать не стали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУСК по Алтайскому краю.

«Владельца батута допросили, задержания не было», — рассказали в ведомстве.

Известно, что батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между предпринимателем и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок.

В воскресенье, 30 мая, около торгового центра в районе Докучаево из-за порыва ветра батут поднялся в воздух и лопнул. В этом время на нем находились дети.

Во время происшествия серьезно пострадали две четырехлетние девочки. Они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Одну из них сейчас подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам очевидцев, на батуте также прыгали два мальчика, которые упали на трамвайные рельсы. После случившегося полицейские возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статься 238 УК РФ).