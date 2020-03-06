Полицейские научили россиян, как действовать при кибератаке мошенников

Россиянам рассказали, как поступать при краже денег с банковских счетов. В основном их похищают при помощи социальной инженерии или заражают гаджеты вирусами, чтобы получить доступ к нужным файлам.

Существует целый алгоритм действий для потерпевших, когда с их карты уже списали деньги. Об этом РИА «Новости» рассказали в МВД РФ.

«Необходимо немедленно прекратить любые действия с сотовым телефоном, отключить его, извлечь сим-карту», — подчеркнули в полиции. Гаджет нужно сохранить до приезда правоохранителей — возможно, им и воспользовались злоумышленники.

Самостоятельно лучше не действовать. Привлекать сторонних IT-специалистов полицейские тоже не рекомендуют, как и относить смартфон в сервис.

Потерпевшему стоит позвонить в банк по горячей линии, заблокировать операции с расчетным счетом и отозвать незаконный перевод. Заявление в двух экземплярах об отзыве платежа придется подавать и в письменном виде, попросить вернуть средства и прекратить доступ к мобильному банку. Обращение в банк нужно подать в течение дня.

В МВД добавили, что после этого необходимо заказать детализацию операций по счету и обратиться в кредитное учреждение, которое преступник использовал для перевода денег. Там тоже придется заявить о приостановке исполнения платежа, чтобы вернуть свои средства.

В полицию с заявлением о хищении денег обращаться нужно в течение дня, предоставив выписку с банковского счета, справку из банка и другие документы, подтверждающие списание указанной суммы.

Сейчас в основном деньги похищают, используя метод социальной инженерии или вирусное ПО. В первом случае мошенники в разговоре обманом узнают данные для доступа к денежным средствам. Во втором — заражают телефон или компьютер вирусами и так получают доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.

Вредоносное программное обеспечение, напомнили в МВД, может быть спрятано в сообщениях от незнакомцев.

В 2020 году в поле зрения мошенников могут попасть индивидуальные предприниматели. Обманывают их по тем же схемам, что и частных клиентов, но денег на счетах ИП больше. По-новому злоумышленники используют и систему кэшбеков.