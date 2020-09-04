Полицейские нашли живших в мечети мигрантов в Югре

По данным информагентства, местные жители рассказали полицейским о том, что в мечети живут мигранты.

«Так как иностранцев двое, то на мечеть, как на юридическое лицо, составлено два административных протокола», — пояснил начальник отдела общественных связей полиции Югры Ольга Абмайкина.

По ее словам, каждый протокол предусматривает штраф в размере 400 тысяч рублей.