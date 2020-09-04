Полицейские нашли живших в мечети мигрантов в Югре
В городе Покачи (ХМАО) правоохранители нашли двух мигрантов, которые незаконно жили в мечети. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, местные жители рассказали полицейским о том, что в мечети живут мигранты.
«Так как иностранцев двое, то на мечеть, как на юридическое лицо, составлено два административных протокола», — пояснил начальник отдела общественных связей полиции Югры Ольга Абмайкина.
По ее словам, каждый протокол предусматривает штраф в размере 400 тысяч рублей.