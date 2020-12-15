Полицейские нашли 350 кг насвая у пенсионерки из Дагестана. Видео

Сотрудник полиции Дагестана обнаружили 350 килограмм некурительного табачного изделия «Насвай» в доме пенсионерки из Хасавюрта. Женщина призналась что занимается сбытом этого вещества с 2010 года.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике Дагестан. В ведомстве уточнили, что обнаружили насвай в рамках операции «Алкоголь-Табак» — за день до обыска им сообщили, что жительница Хасавюрта реализует это вещество на дому. Чтобы проверить эти данные, полицейские обыскали дом подозреваемой. Они обнаружили 11 полиэтилленовых пакетов с насваем, которые пенсионерка планировала сбыть.

В пресс-службе отметили, что женщину доставили в отделение полиции. Там он рассказала, что занимается реализацией насвая с сентября 2010 года.

«Данный продукт она приобрела у жителя соседней республики. Расфасовав приобретенный товар в стеклянные баллоны, мелким оптом подозреваемая продавала его лицам, занимающимся розничной торговлей на территории местного рынка и в магазинах», — уточнили в ведомстве.