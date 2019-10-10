Полицейские нагрянули с обыском в новосибирский музей смерти

Силовики нагрянули с обыском в новосибирский похоронный дом «Некрополь», об этом рассказал сам директор ритуального бюро. Поводом для визита людей в форме стало уголовное дело, которое завели против менеджера компании. По материалам дела, девушка на протяжении 10 лет давала взятку местному патологоанатому. Ему, кстати, сыщики тоже предъявили обвинение, его подозревают в получении взятки на сумму более миллиона рублей.

Хоронить друг друга люди научились по-всякому: кто-то из праха драгоценные камни делает, кто-то предлагает услугу «вернись на землю деревом, вырасти обратно». Новосибирский «Некрополь» (это название похоронного бюро), пожалуй, самый креативный в России. Нет, в космос урну с прахом здесь не отправят — зато до того, как воспользоваться услугами ритуального комплекса, вы можете узнать о похоронах и смерти все в местном музее. Единственный такой в стране — музей погребальной культуры. Скорее, даже не экспозиция смерти — а целая философия жизни.

Каждая душа успевает побывать и животным и растением, но только человек может достичь нирваны, только человек может подняться до уровня просветленного. Но на этой неделе душам было не до нирваны, а живым — не до философии. С обысками в «Некрополь» нагрянули силовики. У следователей появилась информация: один из менеджеров агентства давала взятки патологоанатому местной больницы. Не дала, а именно давала — на протяжении десяти лет. Не секрет, что похоронный бизнес очень хочет дружить с врачами — скорой и моргами, чтобы первыми узнавать о свежем клиенте. Но законы конкуренции и рынка входят в противоречие с законами человеческими и юридическими. Директор «Некрополя» объясняет обвинения по-другому:

«Бизнес уже достаточно давно работает, успешен, конечно, в каком-то понимании, экономически выгоден. Строить такой объект не надо, в Новосибирске два крематория. Хорошо работают, успешно. Конечно, это является раздражением у неких лиц, безусловно», — сказал директор похоронного дома «Некрополь» Борис Якушев.

Источник фото: телеканал «360»

Раздражением, в первую очередь, является тот факт, что взятки подчиненная Якушева, согласно материалам дела, давала медикам за инсайдерскую информацию о покойниках. Покупались адреса и номера телефонов родственников умерших — все эти данные нужны, чтобы оказаться на пороге дома, куда пришло горе, первыми, и, как следствие, заработать хорошие деньги.

«Плохо это или хорошо — сказать бессмысленно. Это последовательные части технологической цепочки. Когда человек умирает — его смерть нужно законстатировать, описать обстоятельства смерти. А вот следующий этап — это и есть сфера похоронно-мемориального дела. Они настолько тесно связаны, что это все равно, что бороться с восходом или заходом солнца», — сказал Антон Авдеев, член комиссии по профкоммуникациям в сфере похоронного дела.

Насколько это выгодно? И правда ли деньги не впитывают слез родственников умерших? За одну завершенную сделку в Москве, по словам экспертов, информатор зарабатывает в среднем 15 тысяч рублей. Ритуальщики стараются заработать на всем — погребальная атрибутика, услуги, какие только хочешь, но ведь часто в прайсе то, что должно предоставляться бесплатно. В Брянске задержали сотрудника муниципального похоронного бюро, который продавал места на кладбище.

Что касается новосибирского похоронного дома, его менеджеру грозит до 15 лет тюрьмы за дачу взятки — на такой же срок за решетку может отправиться и патологоанатом за получение денег.