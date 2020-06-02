«Полицейские избивали наших сотрудников». Глава Sputnik США рассказал о нападении на журналистов у Белого дома

Радиостанция Sputnik США будет добиваться расследования и наказания виновных в нападении на продюсера. Журналисты снимали протесты возле Белого дома, когда полицейские стали бить их дубинками и стрелять резиновыми пулями.

Как рассказал «360» руководитель Sputnik США Миндия Гавашели, Николь Руссел вместе с радиоведущими находилась возле Белого дома уже несколько часов, когда полицейские решили двинуться на них. При этом у журналистов при себе были пресс-карты, и они объявили, что являются представителями СМИ.

«Тем не менее, они принялись избивать наших сотрудников, вместе со всеми остальными конечно, резиновыми дубинками, стрелять нелетальными средствами. В итоге от этих нелетальных средств она получила осколочные ранения. Довольно серьезно повреждена нога, она получила также другие ранения», — рассказал Миндия Гавашели.

По его словам, теперь они собираются добиться справедливого расследования этого нападения.

Мы будем, конечно, обращаться в журналистские организации с требованием расследования этого инцидента и с требованием наказания виновных. Фактически это единственный путь, как мы можем добиваться хоть какой-то справедливости в отношении наших журналистов Миндия Гавашели.

Глава Sputnik США объяснил, что преследование виновных осложняется тем, что непонятно, кто именно напал на журналистов, ведь возле Белого дома были и подразделения специальной полиции, и Национальная гвардия, и Секретная служба США.

Николь Руссел рассказала РИА Новости, что у нее остались следы от ударов на животе, бедре и лодыжке.

Протесты продолжаются возле Белого дома уже несколько дней. Демонстранты вышли на улицы после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским.