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    27 октября 2021, 12:07

    Полицейские из Омской области помогли задыхающемуся ребенку

    Сотрудники полиции доставили девятимесячного малыша в больницу

    Оксана Лавнюженко

    Сотрудники полиции Горьковского района Омской области помогли родителям доставить в больницу девятимесячного малыша, который начал задыхаться. Они забрали мальчика из села Павлодаровка и отвезли в Омскую областную клиническую больницу, написал сайт kp.ru.

    По словам испугавшихся родителей, каждая минута в сложившейся ситуации была на счету. Дорога до клиники составляла примерно один час, и мальчик мог попросту не дотянуть.

    «Автоинспекторы посадили маму и малыша в патрульный автомобиль. Используя световые и звуковые специальные сигналы, сотрудники полиции беспрепятственно проследовали в медицинское учреждение, где ребенку своевременно была оказана квалифицированная помощь», — сообщили в пресс-службе областного УМВД.

    По словам папы малыша, состояние ребенка заметно улучшилось. Он поблагодарил правоохранителей за оказанную помощь его семье.