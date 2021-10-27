Полицейские из Омской области помогли задыхающемуся ребенку

Сотрудники полиции Горьковского района Омской области помогли родителям доставить в больницу девятимесячного малыша, который начал задыхаться. Они забрали мальчика из села Павлодаровка и отвезли в Омскую областную клиническую больницу, написал сайт kp.ru.

По словам испугавшихся родителей, каждая минута в сложившейся ситуации была на счету. Дорога до клиники составляла примерно один час, и мальчик мог попросту не дотянуть.

«Автоинспекторы посадили маму и малыша в патрульный автомобиль. Используя световые и звуковые специальные сигналы, сотрудники полиции беспрепятственно проследовали в медицинское учреждение, где ребенку своевременно была оказана квалифицированная помощь», — сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По словам папы малыша, состояние ребенка заметно улучшилось. Он поблагодарил правоохранителей за оказанную помощь его семье.