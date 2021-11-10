Полицейские из Омска и Красноярска выпустили рэп-видео в честь Дня полиции

Красноярские и омские полицейские опубликовали клип ко Дню полиции. Ролик появился на канале «Полиция Красноярья» в YouTube.

«Звонок словно гром. Крик будто молния. Тревога, беда за окном. Без звука мелодия. Нет ночи, нет дня. Есть правда, есть вера. Надежда видна. Не ради карьеры. Не медали, не ордена — награда одна. Жизнь спасена. <…> Полицейская служба такая одна», — зачитали рэп сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что текст написали представители Омской академии МВД России Инна Гошт и Павел Барлебен. За видео отвечали их красноярские коллеги. В ролик попали кадры со спецопераций, с торжественных мероприятий, а также обычные будни полицейских.

«Мы открываем клип лицами полиции — теми людьми, чья искренняя и самоотверженная работа „на первый взгляд как будто не видна“, но именно благодаря им вершится дело правопорядка», — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

День сотрудника органов внутренних дел — профессиональный праздник сотрудников МВД РФ, на протяжении почти 60 лет его ежегодно отмечают 10 ноября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех работающих в МВД региона с профессиональным праздником.