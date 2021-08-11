Полицейский вернул к жизни пассажирку самарского аэропорта. Видео

В самарском аэропорту полицейский совместно с медиками спас жизнь пенсионерке. Женщина пережила клиническую смерть. Информация об этом появилась на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудник линейного отдела полиции в аэропорту города Самары Средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте младший сержант полиции Олег Бондарь во время несения службы увидел потерявшую сознание женщину. Она не подавала признаков жизни, отсутствовали пульс и дыхание», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Патрульный сообщил о случае в медицинскую службу аэропорта и вызвал старшего смены. На опубликованных кадрах можно увидеть, как сотрудники вместе с добровольным помощником провели сердечно-легочную реанимацию.

Вскоре женщина начала дышать. Через некоторое время женщина стала дышать, у нее появилось сердцебиение. Полицейские помогли врачам доставить к пациентке медицинское оборудование. Когда пенсионерка пришла в себя, ее увезли в больницу.

По словам медиков, 72-летняя жительница Хабаровского края пережила клиническую смерть. Но слаженная работа полицейских и врачей вернула ее к жизни. Она прошла курс терапии и отправилась домой. После она позвонила своим спасателям и поблагодарила их, она особенно отметила своевременные действия Олега Бондаря. Полицейский недавно получил навыки по оказанию первой медицинской помощи. Он прошел курсы первоначальной подготовки.