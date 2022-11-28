28 ноября 2022, 13:58
Полицейские Екатеринбурга задержали пассажира рейса, который курил на борту
Пассажира, летевшего рейсом из Хабаровска в Екатеринбург, задержали в аэропорту Кольцово за курение на борту лайнера. Об этом сообщили Ura.ru со ссылкой на региональное управление МВД.
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Нарушителем оказался 23-летний парень, который курил сигарету в туалете. По действующему законодательству, пассажирам категорически запрещается курить на борту самолета сигареты, в том числе, электронные.
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