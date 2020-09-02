Политологи заявили, что американские соцсети цензурируют медиа-пространство

По словам Елисеевой, эти платформы претендуют на звание «центра свободы слова», но вместе с тем пытаются вести ограничения в поток публикуемой информации. Аналитик Романов согласился со специалистом. Он считает, что западные социальные сети «испытывают антироссийскую паранойю», пишет сайт «Политика сегодня».

«Фактически сегодня „рука России“ видится в любом общественно-политическом движении», — пояснил Романов. Он добавил, что Штаты пытаются создать в международном сообществе ничем не подкрепленную версию о «русских иллюминатах». Запад уверен, что «РФ манипулирует европейскими политиками».