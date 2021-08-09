Политологи поддержали идею Шойгу построить наукограды в Сибири

Эксперты объяснили важность предложения Сергея Шойгу построить в Сибири несколько крупных городов — научных центров, написал Life. По мнению политологов, такой проект пойдет на пользу всей стране.

Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН предложил построить в Сибири «три, а лучше пять» крупных экономических и научно-промышленных центра, а также перенести туда столицу России.

В обществе давно есть запрос на развитие других регионов, кроме столичных. Воплощение идеи Шойгу как раз отвечает на этот запрос, считает директор Центра регионального развития Константин Комков.

«Мощный стимул и для высшего, и для среднего образования, малого бизнеса, строительного, транспортного и множества других секторов позволит создать синергетический эффект, что скажется и на комфорте городской среды. В дальнейшем на базе этих регионов можно будет создать профильные кластеры опережающего развития. Развитие северного региона позволит переориентировать и финансовые, и промышленные потоки, поэтому логично, что в итоге центром страны сможет стать Сибирь», — сказал он.

По словам Комкова, новые производства смогут приносить стране не менее двух триллионов рублей в год.

С ним согласился политолог Марат Баширов. Он отметил, что Сибирь является местом расположения огромного количества природных ресурсов и напомнил, что возможность запуска такого проекта обсуждалась еще в СССР.

«Сергей Шойгу предлагает строить по современным принципам, а не перестраивать то, что было. Создавать кластеры тематическими, деля их по специализации, например на инновации, IT, образование. Такие прорывные центры предоставят возможность пространственного развития», — добавил политолог.