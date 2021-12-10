Политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию, не объяснив причины

Российского политолога Наталью Нарочницкую, которая летела в Молдавию, не пустили на территорию страны. Причины такого решения не уточнили, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова назвала решение властей Молдавии фактической депортацией и рассказала, что Нарочницкая простояла перед пограничниками ночью два часа, а потом ее отвели в тот же самолет, на котором она прибыла.

«А ведь Наталья Нарочницкая не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем. Напомню коллегам в Кишиневе: вы выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает», — отметила Захарова.

Сама Нарочницкая в комментарии для РИА «Новости» высказала предположение, что причина ее депортации — предстоящие 12 декабря выборы в Приднестровье.

Наталья Нарочницкая — российский ученый-политолог, доктор исторических наук, специалист по США, Германии и общим тенденциям в сфере международных отношений. В Молдавию она летела, чтобы выступить на международных конференциях.