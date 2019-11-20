Политолога Крашенинникова оштрафовали за запись в соцсети

Журналист и политолог, издатель информагентств «УралБизнесКонсалтинг» и «Политсовет» Федор Крашенинников оштрафован за пост в Telegram-канале. Суд нашел в его высказывании неуважение к власти.

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение оштрафовать Крашенинникова на 30 тысяч рублей в рамках административного дела о неуважении к власти, уточнило РИА «Новости». Дело возбудили после того, как автор в своем Telegram-канале нецензурно прокомментировал административный арест оппозиционера Леонида Волкова. Высказывание политолога касалось российских судей.

«Штраф — 30 тысяч рублей по части третьей статьи 20.1 КоАП», — подтвердили в суде.

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Крашенинников известен как постоянный автор в издании «Ведомости». Кроме того, он сотрудничает с радиостанцией «Эхо Москвы» в Екатеринбурге.

Сайт радиостанции, кстати, привел слова Крашенинникова, сказанные им сразу после суда. По заверениям журналиста, судья вынесла решение очень быстро, даже не удаляясь в совещательную комнату. Решение суда Крашенинников намерен обжаловать.