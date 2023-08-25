Общество 25 августа 2023, 22:02 Политолога Кирилла Рогова и еще пять человек внесли в список иноагентов Минюст РФ внес в список иноагентов политолога Кирилла Рогова и еще пять человек РИА «Новости»

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Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов шесть новых человек, в их числе оказался политолог Кирилл Рогов*. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.

В публикации сказано, что помимо Рогова* в перечень иноагентов добавили блогера Александра Штефанова*, сопредседателя Демократического конгресса народов России Мартина Кочесокова*, главного редактора журнала «Дилетант» Виталия Дымарского*, журналиста Константина Эггерта*, аналитика Михаила Крутихина*, а также интернет-издание «Довод»*.

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Ранее Минюст РФ внес в список иноагентов писательницу и журналистку Линор Горалик*. Также там оказались правозащитник Сергей Кривенко*, активистка Саргылана Кондакова*, политолог Андрей Пионтковский* и экономист Андрей Илларионов*.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов в России.