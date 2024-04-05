Общество 05 апреля 2024, 11:37 Политолог Журавлев заявил, что профсоюзам нужно добиваться от работодателей повышения зарплат

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В России существует серьезный разрыв в размерах зарплат в зависимости от регионов, и президент России Владимир Путин поручил это исправить. Об этом «Ридусу» рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, перед профсоюзами сейчас стоит много задач. В частности, изучать, каких специалистов не хватает и давать обратную связь. Потому что молодежь сейчас часто получает образование, исходя из мечтаний родителей. Поэтому появляется переизбыток невостребованных кадров. Кроме того, задача профсоюзов — убрать неравенство в оплате труда в регионах.

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«Профсоюзы, на мой взгляд, обязаны сосредоточиться на выбивании из работодателей повышения зарплат. И очень хорошо, что государство, судя по словам Владимира Путина, готово их в этом поддерживать», — подчеркнул политолог.

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