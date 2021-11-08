Политолог Журавлев назвал причины миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии

Кризис с мигрантами случился на границе Польши и Белоруссии по нескольким причинам. Во-первых, Европа, которая их звала к себе раньше, больше их не ждет. Во-вторых, произошло столкновение двух режимов — белорусского и польского. И ни та ни та сторона уступать не хочет, заявил «360» директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«И там и там у власти люди, которые не привыкли отступать. При этом польский режим консервативен, он против мигрантов и против тренда ЕС. При этом никаких решений со своей стороны польская сторона не предлагает», — отметил эксперт.

Журавлев добавил, что Белоруссия указывает на то, что она не предлагала брать на себя заботы о мигрантах. В результате возник полный тупик, потому что ни одна сторона сдвинуться не хочет и не собирается. И вот на границе сидят люди, которые уже не нужны Белоруссии и совершенно не нужны Польше.

«Нужно иметь в виду, что мигранты же не в Польшу рвутся, они рвутся в Западную Европу, где выше пособия по безработице, к европейской жизни. Европа совершила большую глупость, пытаясь купить мигрантов, за счет социальных пособий успокоить эту часть общества [вместо того, чтобы] ввести его в общественные отношения. Из-за этого очень многие люди из Азии стремятся появиться там и зарегистрироваться как мигранты без работы», — сказал Журавлев.

По его мнению, эта проблема не разрешима напрямую, потому что люди не перестанут это движение, потому что пособия по безработице в Европе выше, чем зарплаты в Сирии или Ираке и еще в десятке других стран.

«Польша сможет, если захочет, остановить мигрантов — если не до границы, то сразу после нее. Но она хочет сейчас определить свои отношения с белорусским режимом, и она хочет, чтобы НАТО не просто на словах поддержал ее в этом противостоянии, а поддержал военной силой или хотя бы демонстрацией этой силы. Мигранты в данном случае просто средство. НАТО им нужен не для борьбы с ними, а для того, чтобы четко определить отношения с Белоруссией», — пояснил политолог.

Что касается России, то Журавлев отметил, что РФ старается не иметь никаких дел с миграционным потоком в Европу. Но он не исключил, что белорусская сторона попросит Россию не пропускать мигрантов вообще по своей территории.

«Но ведь даже в этом случае есть Украина, у которой есть одна граница — в Донбассе, а все остальные Украину не интересуют, через которые можно ехать куда хочешь», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что миграционный кризис, вспышку которого можно наблюдать сейчас на границе Польши и Белоруссии, возник не потому, что где-то плохо живется, а потому что было найдено решение, как можно жить хорошо и ничего для этого не делать: ехать в ЕС.

«В странах Ближнего Востока существует целый бизнес по переселению людей в Европу. И Белоруссия просто оказалась на этом пути», — заключил он.