Политолог заявил о русофобии на телевидении

Политолог Алексей Кочетков заявил, что русофобия процветает внутри самой России. В качестве примера он привел телевидение. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Ранее стендапер Идрак Мирзализаде получил 10 суток ареста за свое выступление, в котором прокуратура увидела русофобские высказывания и разжигание межнациональной розни.

Кочетков считает такое наказание справедливым. Он заявил, что это не единичный подобный случай.

«У нас очень много сомнительных шуток проскальзывает, например, в Comedy Club. Они зарабатывают на этом деньги… А это не просто разжигание межнациональной розни, это русофобия», — заявил эксперт.