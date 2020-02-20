Политолог заявил, что Зеленский не продержится до конца срока
Политолог Дмитрий Родионов считает, что президент Украины Владимир Зеленский скорее всего покинет пост раньше конца срока, потому что он гораздо слабее своего предшественника Петра Порошенко. Об этом сообщило ИА «Новороссия».
По данным РИА ФАН, Родионов объяснил, что «Порошенко не контролировал силовиков, а находил с ними общий язык».
Политолог добавил, что у Зеленского не получится оказать противостоянию Запада, действовать в интересах Европы и сохранить порядок в собственной партии «Слуга народа».