Политолог заявил, что Зеленский не продержится до конца срока

По данным РИА ФАН, Родионов объяснил, что «Порошенко не контролировал силовиков, а находил с ними общий язык».

Политолог добавил, что у Зеленского не получится оказать противостоянию Запада, действовать в интересах Европы и сохранить порядок в собственной партии «Слуга народа».