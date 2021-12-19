Политолог заявил, что РФ находится на грани войны с НАТО

Прямо сейчас Россия находится на грани возможного военного конфликта с НАТО. Причиной этого являются действия генералов Североатлантического альянса. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов.

«Так-то, если что, то мы, вообще-то, накануне войны с НАТО. Да, Рождество. Да, энергокризис в Европе и цены на газ и электроэнергию умножились в разы. Но почему-то именно сейчас генералы НАТО решили бряцать оружием. Мы ответили ультиматумом — или сдавайте назад, или будут контрмеры», — написал политолог.

Он отметил, что в настоящий момент все основные решения принимаются в США. В этой связи Баширов задался вопросом, насколько дееспособен глава Штатов Джо Байден и имеет ли он силы управлять военными.

Также политолог напомнил, что НАТО продолжают поставлять оружие Украине, а год назад они претендовали на Белоруссию.

«Если НАТО откажется и Байден не сможет сообразить что к чему, то радары в Польше, Чехии и Румынии могут отсчитать потенциальные минуты до подлета нацеленных ракет. А что? Мы-то в Москве тоже уже в прицеле», — резюмировал политолог.

Ранее МИД России обнародовал проект договора России и США и НАТО о гарантиях безопасности. Эти документы уже переданы западным дипломатам.

В свою очередь, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза после публикации МИД проекта договора между Россией и НАТО о гарантиях безопасности заявил, что ЕС выступает за обсуждение европейской безопасности в рамках уже существующих форматов, включая Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.