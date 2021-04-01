Политолог заявил, что поездки в Грузию могут быть опасны после инцидента с Познером

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил, что поездки в Грузию могут быть опасны после инцидента с журналистом Владимиром Познером, написал сайт kp.ru.

В среду, 31 марта, было сорвано празднование дня рождения Познера в Тбилиси. Он отмечал свое 87-летие. Ведущему припомнили его слова по поводу Абхазии и Южной Осетии, сказанные им 11 лет назад. Утром 1 апреля журналист и его гости покинули страну. Как считает Абзалов, если теперь на границе будут спрашивать о территориальной принадлежности Абхазии и Южной Осетии, то это сильно осложнит ситуацию с въездом.

«Эта система так не работает, и не имеет отношения позиция человека по отношению к той или иной территории. Не имеет отношения и его культурные и родственные связи с той или иной страной. Все будут смотреть на паспорт. По факту это очень серьезный сигнал к тому, что это может быть небезопасно для россиян», — уточнил политолог.

Ранее сообщалось, что тбилисская полиция оштрафовала Познера за нарушение карантинных мер. Вместе с ним наказали еще 31 человека.