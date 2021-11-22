Политолог заявил, что 30% европейцев поддерживают традиционные ценности

Политолог, член-корреспондент Академии Военных Наук России Сергей Судаков отметил, что сейчас более 30% европейских граждан поддерживают традиционные семейные ценности. Он также подчеркнул, что на Западе традиционализм и консерватизм давно стали приоритетом. Об этом написало ИА НСН.

«Сейчас мы видим, что порядка 30% европейцев готовы пойти и проголосовать за традиционные ценности. Если вы посмотрите сейчас внимательно программы лидеров, кто сейчас избирается во Франции, Италии, вы увидите, что повестка всех кандидатов не только однополая и либеральная, она скатывается во многом в тот традиционализм и консерватизм, который раньше был забыт», — отметил Судаков.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь никогда не признает однополые браки. Он отметил, что РПЦ может назвать сожительство людей одного пола только грехом.